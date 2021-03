Quelqu'un a mis sur le FTP de nombreux fichiers ISO dans un dossier "CD ASC". J'ignore qui a mis ces fichiers et il n'y a ni images, ni texte me permettant d'identifier ces fichiers ISO.

Si vous avez une idée de ce que sont ces CD, n'hésitez pas à me le dire. Tant que je ne sais pas ce que sont ces fichiers, je ne peux pas les ajouter sur le site. Edit du 22 mars : Merci à Mathieu qui m'a écrit pour me donner les infos dont j'avais besoin. Je vais pouvoir ajouter aujourd'hui ces CD. Lien : https://abandonware-magazines.org/affiche_mag.php?mag=486&page=1